700 metre yüksekten atlayıp Kartal Sahili'ne indi! 'Yarasa adam'

Wingsuit ve base jump dünyanın en tehlikeli sporu





Emekli asker olduğunu ve yaklaşık 34 yıldır paraşütle atlayışlar gerçekleştirdiğini anlatan Koçak, "Wingsuit ve base jumpı (serbest düşüş) yapıyorum ama hiç kimseye hiçbir şekilde önermiyorum. Çünkü bu sporlar teoride ve pratikte dünyanın en tehlikeli sporu. Bu sporlar çok yeni olmasına rağmen daha geçen ay 500'üncü sporcu öldü. Ben bugüne kadar 12 arkadaşımı kaybettim. O nedenle her şey yüzde yüz kusursuz gitse bile ölme ihtimaliniz var." şeklinde konuştu.