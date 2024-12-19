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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 13:04

700 metre yüksekten atlayıp Kartal Sahili'ne indi! 'Yarasa adam'

'Yarasa adam' olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, İstanbul'da 700 metre yükseklikte paramotordan atlayıp, iki binanın arasından geçerek Kartal Sahili'ne iniş yaptı.

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