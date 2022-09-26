70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! 1,5 milyon lira verdiler satmadı

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Oto tamir ustası Bektaş, Türkiye'de benzerini görmediğini belirttiği BMW marka aracını 1,5 milyon liraya varan tekliflere rağmen satmayı düşünmediğini söyledi.



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Amasya'nın Suluova ilçesinde oto tamir ustası Kemal Bektaş, 70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

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1,5 milyon liraya varan tekliflere rağmen aracını satmayı düşünmediğini söyleyen Bektaş, daha yüksek fiyatlarda teklifleri hak ettiğini düşündüğü 1952 model aracını 41 yıl önce 2 bin liraya satın aldığını, çok güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanmadığını, sadece düğünlerde konvoylara öncülük ettiğini dile getirdi.

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Evli ve 3 çocuk babası Bektaş, "Araştırmalarıma rağmen Türkiye'de benzerini bulamadım. Almanya'da ikinci elleri var.

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Hurdasına bile 30 bin euro istiyorlar" dedi.

67 yaşındaki Bektaş, tüm parçaları orijinal olan otomobilinin kapılarının hepsinin ters yönde açıldığını, arka kapılarının da TOGG Sedan konseptine benzerliğiyle dikkat çektiğini söyledi.

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"Bana kalsa evde saklarım"

Yolda gördüğü inci beyazı renkli araca hayran kalan Aslan Kelek, "Benden 30 yaş büyük.

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Çok klasik araç gördüm ama bunun kadar güzelini, değişiğini görmedim" diye konuştu.

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İstanbul'dan gezi için geldiği Amasya'nın tarihi sokaklarında denk geldiği otomobilin direksiyonuna geçip önünde eşiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Gönül Yıldız ise, "Sahibi arabaya çok iyi bakmış.

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Maşallah bir tarih gibi. Annemle yaşıt. Bana kalsa sokağa koymam, alır götürür evde saklarım" şeklinde konuştu.

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