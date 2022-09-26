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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:36

70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! 1,5 milyon lira verdiler satmadı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Bektaş'a ait 70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor.

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