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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:31

70 yaşında öğrenci affından yararlandı! Huzurevinden üniversiteye gidip gelecek

Yaklaşık 43 yıl önce babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan 70 yaşındaki Fahrettin Güngör, kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak adlandırılan yasal düzenlemenin ardından yeniden üniversiteli oldu. İstanbul'a gelen Güngör, Bahçelievler'deki huzurevinden okula gidip gelecek.

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