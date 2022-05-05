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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2022 Perşembe 13:39

7 bin ahşap parçayla Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ayna tasarımcısı Serkan Alper (46), 7 bin ahşap parçayı birleştirerek tarihi Sultanahmet Camisi'nin maketini yaptı.

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