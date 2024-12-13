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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 14:42

7 bin 800 yıllık binada bulundu! İzmir'de heyecanlandıran keşif

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 800 yıl öncesine tarihlenen bir binada yapılan kazılarda; toplu halde, kaplar, tahıllar, kaplumbağa kabuğu, spatula ve sığıra ait kürek kemiğinden oluşan buluntular bulundu. Prof. Dr. Özlem Çevik, 'Rastlantısal bir buluntu olmalarından ziyade, binanın bilinçli olarak yakılıp, tabanına da belli nesnelerin bilinçli olarak bırakıldığını düşünüyoruz' dedi.

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