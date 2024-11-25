60'a yakın araç ve 200 kişiyi kurtarıldı! Malatya'da mahsur kalmışlardı

Yazıhan ilçesi Epreme'de 40 kişi, Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli'de 6 kişi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğazı'nda ise 5 kişinin tahliye edildiğini belirten Er, "Mahsur kalan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, tahliye operasyonlarını gerçekleştiren fedakar çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.