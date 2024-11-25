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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 09:33

60'a yakın araç ve 200 kişiyi kurtarıldı! Malatya'da mahsur kalmışlardı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

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