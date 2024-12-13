5'inci sınıf öğrencileri üretti! 'Nişastadan biyoplastik'

'BU PROJEMİZİN KONUSU EV YAPIMI BİYOPLASTİKTİR'





Yapılan proje sayesinde evlerde de biyoplastik üretiminin mümkün olabileceğini söyleyen Esra Çelik, "Projenin 7'nci Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde projemiz sergilendi. Bu projemizin konusu ev yapımı biyoplastiktir. Doğada uzun yıllar boyunca kaybolmayan plastikleri görünce öğrencilerimizle birlikte biyoplastik yaptık. Onlarla beraber nişastadan biyoplastik ürettik. Öğrencilerimizle doğada çok kolay bir şekilde çözünebilen alternatif bir plastik çeşidi yapmış olduk" ifadelerini kullandı.