Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,9525
  • 36,7112
  • 2986.74

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 16:11

5'inci sınıf öğrencileri üretti! 'Nişastadan biyoplastik'

Samsun Belediyeevleri İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri nişastadan biyoplastik üretti. Projenin danışman öğretmeni Esra Çelik (40), “Doğada uzun yıllar boyunca kaybolmayan plastikleri görünce öğrencilerimizle birlikte biyoplastik yaptık” dedi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.