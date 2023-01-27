500 yıllık gelenek! Tüm yemekler camiye getiriliyor

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80 yaşındaki Nurettin Çakır, "Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Ne zaman başladığını bilmiyorum 80 yaşımı geçtim ben. Köy hazırlanır, köydekiler evlerindeki yemekleri camiye getirir. Namaz kılınır ondan sonra yemekler yenilir" diye konuştu. Yusuf Yerlikaya, "Ben 70 yaşıma girdim. Yıllardır böyle bir adetimiz var. Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Herkes evinde yemek yapar toplanır köydekiler. Yemeğimizi yeriz, namazımızı kılarız, duamızı ederiz. Güzel bir adet, çoluk çocuk hep kaynaşıyor" dedi.