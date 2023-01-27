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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 10:33

500 yıllık gelenek! Tüm yemekler camiye getiriliyor

Bolu'nun merkeze bağlı Yazıören köyünde yaklaşık 500 yıllık gelenek devam ediyor. Regaip Kandili gecelerinde köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyarak akşam namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor.

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