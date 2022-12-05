  • $18,638
  • 19,6962
  • 1078.92
  • 4970.85

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:41

50 yıl sonra ilk kez görüldü! Kuzey Ege'de denize açılan bir olta balıkçısı yakaladı

Saros Körfezi'nde denize açılan bir olta balıkçısı, bir Ak Lagos yakaladı. Balıkçı 50 yıl sonra Kuzey Ege'de ilk kez görülen balığı, inceledikten sonra tekrar denize bıraktı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.