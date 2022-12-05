50 yıl sonra ilk kez görüldü! Kuzey Ege'de denize açılan bir olta balıkçısı yakaladı

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İlker Özdemir, araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek, "Ama derin su balığı olduğu için Ak Lagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık. Kuzey Ege'de ilk kez görüldü. Biz de ilk kez yakaladık. Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor" dedi.