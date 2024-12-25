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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 16:06

50 yıl sonra ilk! Deniz, kayalıkların çevresinden çekildi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde denizin içinde yer alan Güllüsu Kayalıkları'nın çevresi, denizin çekilmesiyle karaya dönüştü.

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