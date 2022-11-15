  • $18,6146
  • 19,3761
  • 1063.53
  • 4641.17

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 15:38

5 yıl önce keşfedildi! Su altı mağarası böyle görüntülendi

Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen, Keldağ Dağı'nın altındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleriyle doğal güzelliğe sahip 'Büyük Mağara' su altı kamerasıyla görüntülendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.