5 Temmuz şehitleri için mevlit programı yapıldı! İşte Ayasofya-i Kebir Camii'nden kareler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Valiliği tarafından cuma namazı öncesinde düzenlenen programda şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

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Mevlid-i Şerif ve kasidelerin de okunduğu programın sonunda Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum ve su dağıtıldı.