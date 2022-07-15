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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 16:19

5 Temmuz şehitleri için mevlit programı yapıldı! İşte Ayasofya-i Kebir Camii'nden kareler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit okutuldu.

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