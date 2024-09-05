5 bin metrelik Ayvaini Mağarası! Yalovalı dağcı, ekibiyle belgeselleştirdi

Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever ile beraberindeki ekip, doğal oluşumlar arasındaki ilerleyişlerinde su birikintileri ve sivri kaya alanlarıında zorluk çekti. Ayvaini Mağarası içinde hiç görüntülenmemiş olan bitkilerle yerleşik yarasa kolonileri de maceraseverlerin dikkati çeken keşiflerinden biri haline geldi.

Bu keşfin belgesele dönüştürülmesindeki hikayenin yönetmenliğini Ahsen Kaçulu yaptı. Bilal Ceylan'ın genel koordinatörlüğü, Berkay Zengin'in yardımcı yönetmenliği üstlendiği belgeselin görüntü yönetmenliğini Muhammed Taha Cuman üstlendi. Bahadır Tremblay da seslendirme sanatçısı olarak belgeseldeki ekip içerisinde yer aldı.