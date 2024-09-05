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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2024 Perşembe 16:59

5 bin metrelik Ayvaini Mağarası! Yalovalı dağcı, ekibiyle belgeselleştirdi

Yalovalı dağcı Yusuf İşsever, ekibiyle birlikte Bursa'daki 5 bin metrelik Ayvaini Mağarası'ndaki keşiflerini belgesele dönüştürdü.