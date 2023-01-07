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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 14:01

5 asırlık '1001 Hatim' geleneği! Camilerde sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okudular

Erzurum'da 5 asırdır yaşatılan '1001 Hatim' geleneğine vatandaşlar, camilerde gece sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak katkı sunuyor.

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