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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 16:56

44 numaradan 2 milimetreye kadar küçültüyor! İğne ucuyla yaptı görenleri 'pes' dedirtti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 59 yıldan beri ayakkabı tamirciliği ve imalatı yapan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, 44 numarayla başlayıp 2 milimetreye kadar küçülttüğü ve iğne ucuyla yaptığı minyatür ayakkabı tasarımları görenleri şaşırtıyor. Alaattin amca 2 milimetreye kadar küçülttüğü minyatür ayakkabı tasarımlarıyla Guinness rekorlar kitabına girmek istiyor.

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