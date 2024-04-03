44 numaradan 2 milimetreye kadar küçültüyor! İğne ucuyla yaptı görenleri 'pes' dedirtti

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"44 numara ayakkabıyı 2 milimetreye kadar düşürdüm"





44 numaradan başlayarak 2 milimetreye kadar ayakkabı tasarlayan 75 yaşındaki Alaattin Uzun, "Mesleğe çok hevesliydim ve benim kendi ustam yok. Ben burada çalışırken kendi kendime usta oldum ve 59 yıldan beridir de devam ediyorum. Ben 44 numara ayakkabıdan başlayarak küçük ayakkabılarda yapmaya başladım. Bu işte başarabildiğimi gördüm ve ayakkabıları 10 milimetreden 2 milimetreye kadar küçülttüm. Eşim, dostum bu minyatür ayakkabıları yaptığım için bana şaşırıyor ve nasıl yaptığımı merak ediyorlar. Bu durumda beni sevindiriyor ve kendimle gurur duymamı sağlıyor. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum ve rekorlar kitabına girmek istiyorum. 44 numara ayakkabıyı 2 milimetreye kadar düşürdüm" dedi.