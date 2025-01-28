43 yıl sonra Almanya'dan Türkiye'ye döndü! Doğduğu topraklara geri dönmenin heyecanını yaşıyor

Eşi Nurdagül Yaman ise "Benim bütün ailem Almanya'da ben yalnız buradayım ve artık burada da bir büyük bir ailem var. Ailemi aratmayacak bir hayat sürdürmeyi düşünüyorum. Özlem çok fazla herkes orada kaldı" ifadesini kullandı.

Baba Ali Koyun ise "Artık geldiler ailemiz çoğaldı yanımızda gelmeleri iyi oldu. Ailemden, çocuklarımdan ve torunlarımdan memnunum inşallah Allah da bizden memnun olur" diye konuştu.