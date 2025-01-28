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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 11:12 |

43 yıl sonra Almanya'dan Türkiye'ye döndü! Doğduğu topraklara geri dönmenin heyecanını yaşıyor

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Sabahattin Yaman, 43 yıl sonra kesin dönüş yaparak memleketi Kahramanmaraş'a yerleşti. Yaman, genç yaşta çıktığı gurbet yolculuğunu, sevinçleri ve hüznüyle geride bırakarak, doğduğu topraklara geri dönmenin heyecanını yaşıyor.

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