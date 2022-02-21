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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:41

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu

Erzurumlu Sıddık Kurt, 35 yıldır 42 ülkenin madeni parasıyla üç farklı koleksiyon oluşturdu. Paraların bazılarını tablo şekline getiren Kurt, bir gazeteyle anlaşarak her birini yayınlamak istiyor.

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