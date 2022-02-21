42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu

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Erzurumlu Sıddık Kurt, 42 ülkenin madeni parasıyla oluşturduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor.

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1986'da ailesiyle İstanbul'a göç eden 65 yaşındaki Kurt, Kartal ilçesinde cağ kebap üzerine iş yeri açtı.

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Burada bir süre işine devam eden Kurt, koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ailesiyle çalıştırdığı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

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PARALARI ÜÇ KOLEKSİYONDA BİRLEŞTİRDİ

Bu süreçte yaşadığı ekonomik sorunlara mizahi bakış açısı getirmek isteyen Kurt, yaklaşık 35 yıllık süreçte 42 ülkenin madeni parasını toplayıp 3 klasörde birleştirdi.

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Paraları birçok kategoride değerlendiren Kurt, yılları alan çalışmasının insanların dikkatini çektiğini söyledi.

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Yaklaşık 5 yıldır Erzurum'da yaşadığını söyleyen Kurt, her paranın simgesine kendince anlamlar yüklediğini söyledi.

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"Yıllar önce paralarla Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak mizah çalışmasına başladım" diyen Kurt, "Geçmişin koalisyonlu dönemlerindeki kaoslarında Kartal'ın en güzel yerinde lokantam vardı. Ailemle çalışıyorduk. O badireli dönemi yakinen yaşadık. İşte Türkiye'nin o durumunu paraların diliyle ortaya koymayı amaçladım" dedi.

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Kurt, topladığı paraları 3 kategoriye ayırdığını belirterek, "Koleksiyonumda 3 farklı albüm doldurdum. İnsanların dostça yaşaması gerektiğini, farklı ülkelerin paralarıyla bizim paralarımızı ortaya koyarak konuşturdum" diye konuştu.

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GAZETEDE YAYINLAMAK İSTİYOR

Paraların bir kısmını tablo şekline getirdiğini belirten Kurt, zaman içinde bir gazeteyle de anlaşarak bunların her birini yayınlamayı istediğini belirtti.

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"42 ülkenin farklı parası var. Paraların üzerindeki figürleri dikkate alarak mesajlar ekledim" diyen Kurt, herkesi geçmişin izlerini görmek üzere albümleri görmeye davet etti.