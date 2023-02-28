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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 14:05

42 motosiklet ve 77 personelle sokak sokak asayiş görevi yapıyor! Yunus timleri dar sokaklarda güvenliği sağlıyor

Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası sayıları artırılan yunus timleri, güvenliğin sağlanmasında etkin görev alıyor.

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