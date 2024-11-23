41 yıldır şifa dağıtıyor! Kış günlerinin vazgeçilmezi

''Salebin faydaları ise saymakla bitmiyor. Boğaza çok iyi geliyor. Bağırsak sorunları olanların tercihi ise salep oluyor. Ben burada satış yapmaya devam edeceğim. Sabahın erken saatlerinde geliyorum ve vatandaşlara burada hizmet veriyorum. Ömrümün yettiği kadar da burada ekmek paramı kazanmaya devam edeceğim.''