41 yıldır şifa dağıtıyor! Kış günlerinin vazgeçilmezi

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda 41 yıldır salep satan 5 çocuk babası Mehmet Acı, kış günlerinin vazgeçilmezi olan salebe rağbetin arttığını söyledi.
''Salep satarak ekmek paramı kazanıyorum'' diyen Mehmet Acı, şunları söyledi:
"Ben kazancımı salep satarak sağlıyorum. Şu an havalar soğudu ve talep arttı. 41 yıldır Atatürk Meydanı'nda satış yapıyorum.''
''Salebin faydaları ise saymakla bitmiyor. Boğaza çok iyi geliyor. Bağırsak sorunları olanların tercihi ise salep oluyor. Ben burada satış yapmaya devam edeceğim. Sabahın erken saatlerinde geliyorum ve vatandaşlara burada hizmet veriyorum. Ömrümün yettiği kadar da burada ekmek paramı kazanmaya devam edeceğim.''