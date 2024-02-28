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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:52

4 milyar 200 milyon lira değerinde! Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

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