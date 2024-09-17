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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 13:37

4 katlı mandıra! Binanın 3 katını hayvanlarına ayırdı

Şalpazarı'na bağlı Simlice Mahallesi'nde besicilikle geçimini sağlayan Gökhan Karadeniz, büyükbaşlarının sayısı artınca mandıra kurmak istedi. Ancak, bölgenin dik ve engebeli arazi şartları nedeniyle uygun arazi bulamadı. Karadeniz, büyükbaşları için yamaç arazisine 4 katlı bina yaptırdı. Karadeniz, binanın 3 katını hayvanları ve yemlerine ayırırken, 1 katını da kendisine ev olarak tasarladı.