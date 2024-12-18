Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,0237
  • 36,7298
  • 2970.41

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:38

4 katlı evini müzeye dönüştürdü! 59 yıl boyunca biriktirdi

Bursa'da yaşayan Mehmet Nail (59), küçük yaştan itibaren biriktirdiği telefon, videokaset, koltuk, enstrüman ve klasik otomobillerin de aralarında bulunduğu binlerce parçayla, 4 katlı evini, 'yaşam müzesi'ne çevirdi. 30 yıl yaşadığı Amerika'nın New York şehrinden getirdiği nostaljik eşyaları da koleksiyonuna ekleyen Nail'in oluşturduğu 'nostalji evi'nde, ailesinden hatıra olarak sakladığı, çocukken üstünde oturduğu halıdan, sıcak aile ortamında yediği yemeğin tabağına kadar, yaşamına dair tüm detaylar bulunuyor. Ayrıca bu evde 1915-1965 yılları arasında üretilen 12 antika otomobil sergileniyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.