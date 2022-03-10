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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 14:00

4 bin türlük koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor!

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve bir proje kapsamında incelediği arıdan etkilenen profesör böcekleri araştırmaya başladı. Koleksiyonunda 4 bin tür bulunan Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan, bu türleri müzede sergilemek istiyor.

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