4 bin türlük koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor!

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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 1994 yılında yüksek lisans eğitimi alırken NATO projesi kapsamında Belçika'da katıldığı projede incelediği bir arı türünden etkilenen Aslan, zamanla farklı türlerdeki böcekleri de araştırmaya başladı.

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Zaman içinde alanında uzmanlaşan, katıldığı eğitim ve doğa gezilerinde çeşitli böcek türleri biriktirmeye başlayan Aslan, büyük bir koleksiyonun sahibi oldu.

KSÜ Laboratuvarı'nda öğrencileriyle çalışmalarını sürdüren, birçok ülkeden böcek türünü de araştırmalarına dahil eden 50 yaşındaki Aslan'ın koleksiyonunda 4 bin tür bulunuyor.

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Biriktirdiği türleri tek tek iğneleyerek çerçeveleyen Aslan, bu böcekleri kurulacak bir müzede sergileyerek hem bilim dünyasının hem de meraklıların ilgisine sunmayı amaçlıyor.

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Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan, lisans eğitimi yıllarında böceklerin ilgisini çekmeye başladığını, merakının zamanla koleksiyonerliğe dönüştüğünü belirtti.

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"BU İŞİ AŞKLA YAPIYORUM"

Yıllarca çeşitli türlerdeki böcekleri toplayabilmek için emek harcadığını, daha sonra öğrenci tez ve doktoraları sayesinde de büyük koleksiyon oluşturduğunu belirten Aslan, "O kadar güzel ki böcekler dünyasına girdiğiniz zaman onların renkleri, görevleri ve onların doğadaki etkinlikleri olsun bunu öğrendikçe aşkla bu işi yapıyorum" dedi.

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Koleksiyonunda çok sayıda türün olduğunu ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Genel olarak böcek türlerimiz Türkiye'ye ait ama bunun içerisinde Belçika'dan getirmiş olduğum bombus arı türleri de var. Bombus arısının 218 alt türü var bunlardan 120'si bende mevcut. Çiçek sineğinin 26 alt türü de yine koleksiyonumda yer alıyor."

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Yabancıların 1940'lı yıllarda birçok böcek örneklerini alıp gittiklerini hatta teşhisleri yapıp kendi isimlerini verdiklerini belirten Aslan, "Bizim böceklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Doğaya çıkıp, herkesten önce bulup onları isimlendirip dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

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"2 TÜRÜ LİTERATÜRE KAZANDIRDIK"

Yaklaşık 4 bin tür olduğunu söyleyen Aslan, "Kahramanmaraş ilimiz çok zengin. Yeni türler bulabiliyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce dağ şekeri bitkisi üzerinde yaşayan 2 farklı böcek türünü literatüre kazandırdık. Bu böceklere 'Kahramanmaraşensis' ve 'Hasanberkayi' isimlerini verdik. Bunlarla birlikte bombus arıları çok önemli özellikle doğadaki tozlaşma etkinlikleri sebebiyle" şeklinde konuştu.

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Koleksiyonunu daha farklı türlerdeki böcekleri katarak genişletmek isteyen Aslan, çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

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"MÜZE OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Böcek meraklılarını laboratuvara beklediğini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına (DOĞAKA) bir proje verdik. Burada bir müze oluşturmak istiyoruz. Bununla birlikte isteyen bütün öğrenci arkadaşlarımız böcek öğrenmek isteyen ya da merak edenler herkesi laboratuvarımıza bekliyoruz. Böcekleri yerinde göremeyebilirler ama burada kurulacak müzede gelip inceleyebilirler, bilimden istifade edebilirler."

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