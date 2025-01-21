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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 11:27 |

36 metrelik tünelde yakalandı! Saman balyalarıyla gizlemiş

Aksaray'da define bulmak için kaçak kazı yapan şahıs, saman balyalarıyla gizlediği tünelde jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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