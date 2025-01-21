36 metrelik tünelde yakalandı! Saman balyalarıyla gizlemiş

Yapılan aramalarda 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü, 2 bakır çubuk ve birçok materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.