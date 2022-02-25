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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 10:40

30 yıldır filmle ilgili bulduğu tüm parçaları biriktiriyor! Evini Star Wars müzesine çevirdi

Edirne'de çocukluğunda izlediği Yıldız Savaşları (Star Wars) film serisinden çok etkilenen Cihat Uygun (46), 30 yıldır filmle ilgili bulduğu tüm parçaları biriktiriyor. Uygun, aralarında kendi yaptığı ürünlerin de olduğu yaklaşık 500 parçalık arşivi için salonunu müzeye çevirdi.

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