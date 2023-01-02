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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 09:25

30 bin TL'ye aldı 200 bin TL masraf yaptı! Gören hayran kalıyor

Çocukluğunu Maguris araçlar içinde büyüyerek geçiren Acar Aslan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla Tokat'tan aldığı 2004 model Maguris Platinium aracı karavana çevirdi.

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