30 bin TL'ye aldı 200 bin TL masraf yaptı! Gören hayran kalıyor

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İzmir Urla'da yaşayan ve dedesinden dolayı otobüs sevdalısı olan 1 çocuk babası Acar Aslan, çocukluğundan beri kurduğu hayalini gerçekleştirmek için İzmir'den Tokat'a gitti. Burada yıllarca İstanbul'da Topkapı ve Merter arasında yolcu taşıyan emektar 2004 model Maguris Platinium model bir minibüs satın alan Aslan, minibüsü karavana çevirmek için kolları sıvadı.

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Pandemi döneminde 30 bin TL'ye aldığı minibüsü yeniden düzenlediğini belirten Aslan, "Aracımın temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyorum. Hatta araca binerken ayakkabılarımı çıkartıp, temiz terlik giyiyorum. Çünkü benim ikinci evim oldu...

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Bu minibüs için 200 bin TL masraf yaptım. İçinde katlanır yatak, erzak dolabı, ocak, televizyon, uzaktan kumandalı led aydınlatma, buzdolabı, tuvalet, güneş panelleri, hidrofor duş, müzik sistemi ve diğer aksesuarlarla donattım...