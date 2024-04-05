29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu! 'Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler'

Horozoğlu, binanın altını sinema olarak çizdiklerini ifade edip "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum." dedi.

5 / 10



Çizimlerde üstte balkon olduğunu ve binanın bir süre sinema salonu olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Horozoğlu, "Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." dedi.