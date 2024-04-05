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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 13:51

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu! 'Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler'

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği Masquerade isimli gece kulübü yangının ardından binanın mimarlarından Mehmet Enver Horozoğlu projenin 1972 yılında çizildiğini söyledi. Horozoğlu, binanın direkt sinema salonu olarak çidiliğini ve üstte balkon olduğunu dile getirip 'Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi.' dedi.

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