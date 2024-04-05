29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu! 'Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler'

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti.
Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken binanın mimarı Zeki Öztekin'in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972'de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi.
"ÇIKIŞ VARDI, BEN ÇİZDİM HATIRLIYORUM"
Horozoğlu, binanın altını sinema olarak çizdiklerini ifade edip "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum." dedi.
Çizimlerde üstte balkon olduğunu ve binanın bir süre sinema salonu olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Horozoğlu, "Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." dedi.