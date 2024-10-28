26 motosiklet hırsızlığı olayının faili! O anlar güvenlik kamerasında

Şüphelilerden Önder Y. ve yanında bulunan A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri suç ortaklarının yardımıyla parçaladıkları ve yedek parça olarak piyasa sürdükleri iddia edildi.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Önder Y.'nin poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve 26 motosiklet hırsızlığının faili olduğu tespit edildi.