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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 17:04

26 motosiklet hırsızlığı olayının faili! O anlar güvenlik kamerasında

Kadıköy ve Ataşehir'de meydana gelen 26 motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosiklet çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden poliste çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Önder Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.