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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:00

25 yıl sonra Antalya! Korkutan senaryo

Antalya'da 25 yıl sonra yaşanması beklenen kuraklık, su seviyesinin yükselmesi gibi bilim insanlarının hazırladığı iklim krizi senaryoları 'Kıyamet' isimli kısa filme dönüştürüldü. İzleyenlerin de büyük ilgisini çeken filmi, 7 kişilik ekip yapay zekayı da kullanarak 15 gün boyunca, günde 13 saat çalışıp, hazırladı.