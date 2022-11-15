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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 15:08

25 bin TL harcayarak yaptılar! Kimse çalışacağına inanmıyordu

Rize'de, iki kardeş ile kaynak ustası arkadaşları, eski araç parçalarından 'UTV' adı verilen arazi aracı yaptı.

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