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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 14:13

240 kuş türüne ev sahipliği yapıyor! 50'ye yakın alanın koruma planları hazırlandı

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, göç yolculuğundaki binlerce kuşun konakladığı Van ve çevre illerdeki 50'ye yakın sulak alanın koruma ve yönetim planları hazırlandı.

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