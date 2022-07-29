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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 12:18

21 farklı mekanda fotoğraf çekimleri gerçekleşti! Diyarbakır'ı 'astronot' tanıtacak

Fotoğraf sanatçısı Cengiz Kudat, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla açacağı sergi için 21 farklı mekanda astronot kıyafeti giyen modelle fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor.

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