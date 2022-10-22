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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:14

2009 yılında saksıda üretmeye başladı! Üretimini büyük emek vererek 16 dekara çıkardı

Tekirdağ'da yaşayan Meteoroloji Mühendisi Ensar Zümre, 2009 yılında saksıda başladığı aronya üretimini büyük emek vererek 16 dekara çıkardı.

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