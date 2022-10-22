2009 yılında saksıda üretmeye başladı! Üretimini büyük emek vererek 16 dekara çıkardı

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Bu yıl yaklaşık 3 ton verim beklediğini, bunun 2 tonundan elde edeceği kazancı üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını anlatan Zümre, "Ticari amaçla yapılan bir iş değil. Bugüne kadar ihtiyacı olan herkese gerek kurutulmuşu, gerekse yaşı verildi. Sadece çok az bir miktar geçen yıl meyve suyu üretimi için Önder Çiftçi Derneği'ne verildi. Yine bir miktarı pazarlandı. Bu yıl ürünün 2 tonunu ihtiyacı olanlara hibe olarak dağıtmayı düşünüyorum. Burada öncelik üniversite ve STK'lar olacak." dedi.

Zümre, çocukluğundan beri doğaya merakı olduğunu vurgulayarak, herkese toprakla, bahçeyle uğraşması tavsiyesinde bulundu.