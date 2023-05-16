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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 14:50

20 yıl önce satın aldığı minibüs, klasik araç sevgisini uyandırdı! Koleksiyoncusu oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ticaretle ilgilenen Osman Çelebi'nin 20 yıl önce satın aldığı minibüs, klasik araç sevgisini uyandırdı. O günden bu yana toplamda 11 araç satın alan ve hiçbirini satmayı düşünmeyen Çelebi, araçlarına gözü gibi bakıyor.

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