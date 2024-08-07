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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2024 Çarşamba 13:41

20 yıl önce battı! İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi

İskenderun Körfezi açıklarında, 2004 yılında taşıdığı yükle batan M/V Ulla Gemisi, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri dalış eğitmeni Mahmut İğde tarafından görüntülendi.