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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:05

20 ilde Kar-Tel Operasyonu! 500 kişiden 1 milyon liralık vurgun

Sanal ortamda, internet üzerinden kargo takip numaralarını elde ederek yine saha elemanları aracılığıyla bu kargoları sipariş veren kişilere ulaşmadan teslim alan çeteye yönelik 20 ilde Kar-Tel Operasyonu düzenlendi. 500 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan 13 kişi gözaltına alındı.

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