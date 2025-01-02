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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2025 Perşembe 11:37 |

2 bin 800 yıllık gelenek kaybolmak üzere! 123 olan atölye sayısı, 2'ye düştü

Osmanlı Devleti zamanında altın çağını yaşayan ve son yüz yıldır yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan savatlı gümüş işlemeciliği, Vanlı ustaların ellerinde gelecek kuşaklara aktarılıyor.

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