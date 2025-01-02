2 bin 800 yıllık gelenek kaybolmak üzere! 123 olan atölye sayısı, 2'ye düştü

17 yılık savat ustası Selma Uçar ise "Çok severek yaptığım bir iş. Zor, meşakkatli ve sabır gerektirin bir iş ama kültürümüzün bir mirası. Bunu yaşatmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her gün yaptığımız ürünün ayrı ayrı güzel dönüşleri oluyor. Beğenilmesi, bizim için güzel bir duygu ve bu işi sevmemize daha çok vesile oluyor. İşlerken o dönemi hissettim ve sanki o dönemdeyim. Bu çok güzel bir duygu" dedi.