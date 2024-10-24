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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 09:35

2 bin 500 rakımlı yaylalarda yapılıyor! Kilosu 2 bin lira

Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında üretilen ve birkaç kez dünya çapında altın bal ödülü alan karakovan balının hasadına devam ediliyor.

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