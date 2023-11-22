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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 16:07

2 bin 250 yıllık! Hattuşa Antik Kenti'nde ilginç keşif

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda, 2 bin 250 yıllık olduğu değerlendirilen testere bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, testerenin önemli bir tarihi bulgu olduğunu söyledi.

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