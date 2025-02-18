1975'ten beri saat tamir ediyor! 15 metrekarelik dükkanda 50 yılını geçirdi

1970'li yıllarda saat tamirciliğinin çok tercih edilen mesleklerden olduğunu belirten Kınacı, "Bizim dönemimizde çocuklar tatillerde en azından mesleğe ilgi duyarlardı ama bu son zamanlarda öyle çok fazla ilgi olmuyor ve eleman yetişmiyor. Biz kendi çabamızla mesleği sürdürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 45-50 senedir bu mesleği icra ediyorum. Şu anda halen çalışıyorum. Eski dönemde mesleğe daha çok rağbet vardı. Saatçilik ve televizyonculuk gibi mesleklere ilgi vardı. Önceki dönemlerde öyle hemen bu mesleklere girilemiyordu, çok zordu. Ancak tanıdık veyahut da bu mesleği benimseyen yani becerikli olanlar mesleğe alınıyordu. Bu mesleklere fazla ilgi duyan yok. Okulların da 12 yıl zorunlu olmasının da etkisi var. Önceden ilkokul ve ortaokuldan ayrılınca çırak yetiştirme dönemi de başlıyordu. Fakat şimdi liseden sonra mesleğe öğretme durumu yok" şeklinde konuştu.