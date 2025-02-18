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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 10:47 |

1975'ten beri saat tamir ediyor! 15 metrekarelik dükkanda 50 yılını geçirdi

Gaziantep'te yaşayan Dursun Kınacı, yaklaşık yarım asırdır 15 metrekarelik dükkanında saat tamir ediyor.

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