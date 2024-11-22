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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:28

1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor! Babasının mirası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor.