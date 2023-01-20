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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 10:04

19 milyon öğrenci bugün karne alıyor! 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

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