Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,5517
  • 36,0094
  • 3004.12

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 14:01

1800 yıl sonra su akmaya başladı! Perge'deki Antik Kestros çeşmesi

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti'nde milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus tarafından yaptırıldığı bilinen antik 'Kestros Çeşmesi' yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçti.