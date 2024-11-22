1800 yıl sonra su akmaya başladı! Perge'deki Antik Kestros çeşmesi

"Bu alanı bütünüyle sergilemeyi planlıyoruz"





Çalışmalar kapsamında çeşmenin yalnızca 100 metrelik kısmında restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:





"Çeşmenin aslında en önemli özelliği gördüğünüz gibi çeşmenin oluğundan akan su ilk önce bir havuzda toplanıyor. Ardından da yaklaşık 700 metre uzunluğunda bir kanaldan güneye doğru akıyor. Biz bugün tabii ki çalışmaların ilk etabında yalnızca kavşağa kadar olan bölümünü 100 metrelik bir bölümünü yeniden yaptık onarım ve konservasyon çalışmalarıyla sağlamlaştırdık. Çeşmeyi o yöne doğru akıtmayı başardık. Evet çeşmedeki ilk çalışmalarımız orijinal malzeme üzerinden ilerledi. Var olan malzemeler üzerinde sadece bakım onarım çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların sonunda da çeşme akmaya başladı. Suyu yine döneminde olduğu gibi aynı kaynaktan alıyoruz. Buradaki ikinci etaptaki hedefimiz de çeşmenin bütüncül bir restorasyonunu yapmak. Kazılarda ortaya çıkaracağımız yeni mimari bulgularla çeşmenin üçüncü aşama restorasyonunu yapmayı ve bu alanı bütünüyle sergilemeyi planlıyoruz."