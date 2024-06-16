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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 13:33

173 kilometrelik bölümü tamamlandı! Van-İran sınırında inşa ediliyor

Van'da, Türkiye-İran sınırına inşa edilen güvenlik duvarının 173 kilometrelik bölümü tamamlandı, 163 kilometrelik bölüme 3 sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

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