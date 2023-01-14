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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 13:25

1700 yıllık tarih gün yüzüne çıktı! Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor

UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır'da restorasyon çalışmaları süren tarihi Sur ilçesi içerisinde Roma İmparatorluğuna ait olduğu değerlendirilen 1700 yıllık taş döşemeleri gün yüzüne çıktı.

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