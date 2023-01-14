1700 yıllık tarih gün yüzüne çıktı! Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor

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UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır'ın tarihi surlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesinde Büyükşehir Belediyesince "Surlarda Diriliş" mottosuyla devam eden İçkale'den Keçi Burcu'na giden bölgede 5. Etap çalışmaları çerçevesinde Yenikapı'da yürütülen kazılarda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1700 yıllık taş döşemeler ortaya çıkarıldı.

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Diyarbakır'a ait bazalt döşemenin taşların üzeri hafif şişkin "Bosaj", kenarlarının ise "Lesbos" tipine sahip hafif eğrisel olduğu tespit edildi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yapılacak çalışma ile taş döşemelerin eksik kısımları aslına uygun olarak doldurulacak.

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Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, keşfedilen döşeme taşlarının Roma Dönemi veya daha öncesine ait olabildiğini söyledi.

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Restorasyon çalışmaları devam eden Yeni Kapı'da ortaya çıkan döşeme taşların tarihi bir yol olabildiğini ifade eden Yıldız, "Diyarbakır Surları'nın restorasyonu çerçevesinde yapılan kazı çalışmalarında Yeni Kapı'da çıkan veriler, burada tarihi bir yol olduğunu gösteriyor. Yeni Kapı, Diyarbakır surlarının 4 kapısından biridir. Diğer 3 kapı olan Mardin Kapı, Urfa Kapı ve Dağkapı'dan sonra yapıldığı için buna da Yeni Kapı ismi verilmiştir" dedi.

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Döşeme taşlarının yer aldığı bölgenin M.Ö. 9. yüzyıla dayanan Hevsel Bahçelerine ve Dicle Nehri'ne açıldığını söyleyen Yıldız, şunları kaydetti: "Kapılar şehirler için önemli bir yapıdır. Şehirlerin dışarıyla olan bağlantısını sağlayan birer geçit konumundadır. Bu yolların yapımında kum taşı özelliğini gösteren dere taşları kullanılmıştır. Özellikle ana arterlerde büyük taş bloklar tercih edilmiştir. Diğer ara yollarda ise daha küçük taşlar kullanılmış.