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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 13:43

16 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-14' operasyonu! 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bahis ve şans oyunları suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-14' operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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