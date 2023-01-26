  • $18,8125
  • 20,5205
  • 1171.37
  • 5278.05

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:48

1500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı! Bizans hazinesine ait

Dünyaca ünlü tarihi şehir İznik'te tarlasında çalışma yapan çiftçi; 1500 yıllık Bizans dönemi hazinesine ait sikke ve üzerinde haç ve çocuk kabartmaları bulunan parça buldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.