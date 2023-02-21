  • $18,8688
  • 20,1348
  • 1113.31
  • 5220.99

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:47

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli 50 yıl önce atıldı! İşte tarihi kareler

'15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli, 50 yıl önce bugün 20 Şubat 1970'te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. Üç yılda tamamlanan köprünün açılışını, 30 Ekim 1973'te dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yaptı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.