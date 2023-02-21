15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli 50 yıl önce atıldı! İşte tarihi kareler

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''15 Temmuz Şehitler Köprüsü''nün temeli, 50 yıl önce bugün 20 Şubat 1970'te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. Üç yılda tamamlanan köprünün açılışını, 30 Ekim 1973'te dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yaptı. 7 Ekim 1973'te çekilen fotoğrafta köprünün havadan görüntüsü yer alıyor. (Arşiv)

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Fotoğrafta, 30 Ekim 1973'te köprünün açılışında çekilen bir enstatane yer alıyor. (Arşiv)

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Fotoğrafta, boğazın incisi olarak kabul edilen, 50 yıldır Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprünün açılışından bir kare yer alıyor. (Arşiv)

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Fotoğrafta, "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla gerçekleştirilen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'' koşulurken yarışa katılanların Boğaziçi Köprüsünden geçişi görülüyor.

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Boğazın incisi olarak kabul edilen ve Asya - Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, kentin trafik yükünü hafifleten köprü görülüyor. (Arşiv)

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Boğazın incisi olarak kabul edilen ve Asya - Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, kentin trafik yükünü hafifleten köprü, aynı zamanda 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne karşı direnişin de simgesi oldu. Fotoğrafta, 22 Temmuz 2016'da Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle Boğaziçi Köprüsü'ne gelişinden bir an yer alıyor. (Arşiv)

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Boğazın incisi olarak kabul edilen ve Asya - Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, kentin trafik yükünü hafifleten köprü, aynı zamanda 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne karşı direnişin de simgesi oldu. (Arşiv)