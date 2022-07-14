15 Temmuz gecesinden az bilinen fotoğraflar! Kahramanca direnişi böyle görüntülendi

Fotoğrafta Ankara Maltepe'de tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Fotoğrafta Ankara Kızılay Meydanında tanklara müdahale eden polis ve vatandaşlar görülüyor. (Arşiv) ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

FETÖ'nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM binasının bazı yerlerinde kapılar, camlar ve tavanlarda çökme meydana geldi. (Arşiv)

FETÖ'nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM binasının bazı yerlerinde kapılar, camlar ve tavanlarda çökme meydana geldi. (Arşiv)

Ankara'da vatandaşlar Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepkide bulunmak için Genelkurmay Başkanlığı önünde tanklara müdahale etti. (Arşiv)

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini sonrası TBMM'de bekleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bazı AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında bir araya gelerek Genel Kurul salonunda toplandı. (Arşiv)