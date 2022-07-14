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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 09:49

15 Temmuz gecesinden az bilinen fotoğraflar! Kahramanca direnişi böyle görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Halkın kahramanca direndiği gecede, 251 vatandaş şehit olurken iki binin üzerinde vatandaş gazi oldu. İşte FETÖ'nün darbe girişiminde vatandaşların tanklara ve zırhlı araçlara karşı göğsünü siper ederek verdiği mücadele sırasında çekilen az bilinen fotoğraflar...

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