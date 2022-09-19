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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:16

1,5 kilo balı 33 saniyede yiyerek birinci oldu! Bal şenliğinden eğlenceli kareler

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikteki bal yeme yarışmasındaki bir kişi, 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinci oldu. Kadınlar ve erkekler kategorisinde ayrı ayrı yapılan yarışmada dereceye girenlere gram altın verildi.

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